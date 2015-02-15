shireymediagroup

Создание магазина на магенто с готовым шаблоном. (опыт с магенто обязателен) Система устоновлена и настроена + натянут шаблон. http://galayomarket.tmpdns.com/ Дороботка шаблона с небольшими ...
Интернет-магазинынет заявок
Закрыт
10 лет назад
Создание магазина на магенто с готовым шаблоном. (опыт с магенто обязателен) Система устоновлена и настроена + натянут шаблон. http://galayomarket.tmpdns.com/ Дороботка шаблона с небольшими ...
Сервис для продавцов на примере vendio и auctiva. На первой стадии необходимо создать дешборд интерфейс с логином в личный кабинет при подключении идет привязка по API c аккаунтам в EBAY. ...