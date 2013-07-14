shvachich

Константин shvachich

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-программист

Я Шевчук Константин, предлагаю создание сайтов!

Качественная верстка и индивидуальный веб-дизайн сайта обеспечат безупречный вид интернет-ресурса на любом компьютере и мониторе. Наполнить сайт калькуляторами, формами для заказа и другими интерактивными элементами, а так же сделать привлекательную анимированную заставку, поможет программирование сайта. Возможности веб-программирования позволят сайту не потеряться в Сети - я сделаю для Вас рекламные флеш-баннеры, которые точно не оставят без внимания пользователи Интернета. У меня Вы сможете заказать сайт под ключ, что сэкономит ваше время и увеличит эффективность всего комплекса работ по созданию сайта.

Отзывы заказчиков

mangla5
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
0 баллов
12 лет назад
Подключить робокассу и внести небольшие правки
HTML
Мошенник - не связывайтесь.
Кинул
Ответный отзыв
Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
0 баллов
12 лет назад
Прикрутить отправку файлов
Взял пересоздал мой проект http://www.weblancer.net/projects/523979.html Товарищ, посредник, который скорее всего не выполняет свои обязательства перед конечным исполнителем (почитайте отклоненный отзыв в его проекте), так как мой проект он готов был сделать за 7 у.е., а переоткрыл с бюджетом на 100 у.е. Такой наглости я еще не видел, хотя б на другом ресурсе пересоздал. Таким здесь не место. P.S.: Посмотрите его положительные отзывы и созданные им проекты в качестве заказчика, увидите сходство.
Кинул!!!
Ответный отзыв
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$18
10 баллов
12 лет назад
Правки Joomla
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Kirilqa
Кирилл 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Сайт визитка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $40
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 4 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва(-2)
от $5
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $30
от 7 дней
нет рейтинга