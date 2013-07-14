Веб-программист
Я Шевчук Константин, предлагаю создание сайтов!
Качественная верстка и индивидуальный веб-дизайн сайта обеспечат безупречный вид интернет-ресурса на любом компьютере и мониторе. Наполнить сайт калькуляторами, формами для заказа и другими интерактивными элементами, а так же сделать привлекательную анимированную заставку, поможет программирование сайта. Возможности веб-программирования позволят сайту не потеряться в Сети - я сделаю для Вас рекламные флеш-баннеры, которые точно не оставят без внимания пользователи Интернета. У меня Вы сможете заказать сайт под ключ, что сэкономит ваше время и увеличит эффективность всего комплекса работ по созданию сайта.
Отзывы заказчиков
$15
0 баллов
12 лет назад
HTML
Мошенник - не связывайтесь.
Ответный отзыв
Кинул
$7
0 баллов
12 лет назад
Взял пересоздал мой проект http://www.weblancer.net/projects/523979.html Товарищ, посредник, который скорее всего не выполняет свои обязательства перед конечным исполнителем (почитайте отклоненный отзыв в его проекте), так как мой проект он готов был сделать за 7 у.е., а переоткрыл с бюджетом на 100 у.е. Такой наглости я еще не видел, хотя б на другом ресурсе пересоздал. Таким здесь не место. P.S.: Посмотрите его положительные отзывы и созданные им проекты в качестве заказчика, увидите сходство.
Ответный отзыв
Кинул!!!
$18
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
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от 7 дней
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