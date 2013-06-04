Необходимо вручную собрать базу е-mail адресов с нескольких сайтов. Оплата за каждые 100 email 150 руб. оплата яндекс или вебмани.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать, чтобы после оплаты на сайте через робокассу (робокасса подключена), купленный цифровой товар отправлялся покупателю на почту автоматически. Товар на сайте только один, упакован в архив, весит менее 1 мб. Сроки 1-2 дня. Оплата ...Базы данных6 заявокЗакрыт12 лет назад
Подключить робокассу и внести небольшие правки в сайт на html. Оплата по факту на яндекс или вебмани. Срок до 1 дня.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Сверстать макет (2 страницы) и установить на openсart. Оплата по факту на яндекс или вебмани. Сроки до 3–4 дней. Макет во вложении.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Сверстать макет (2 страницы) и установить на openсart. Оплата по факту на яндекс или вебмани. Сроки до 3-4 дней. Макет во вложении.HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо настроить цели в гугл аналитикс. Оплата по факту. Яндекс или вебмани. Указывайте стоимость.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо сделать интернет магазин по продаже обуви. Аналог http://obuv-tut2000.ru/. Без предоплаты. Возможна оплата поэтапно. Сроки до 7 дней. Указывайте стоимость и сроки.Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин по продаже обуви. Аналог http://obuv-tut2000.ru/. Без предоплаты. Возможна оплата поэтапно. Сроки до 7 дней. Указывайте стоимость и сроки.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать небольшие доработки сайта на jommla: 1.Подключить мою почту к форме заявки (чтобы заявки приходили мне на почту) 2. Поменять одну цифру в номере телефона (в шапке и подвале) 3. В ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать грамотный продающий SEO рераит 2 статей для сайта кредитного агентства. Оплата по факту. Сроки до утра до 09.00 по мск.Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день! Необходимо сделать сайт для кредитного агентства под ключ. По срокам — до 5 дней. Без предоплаты. Оплата яндекс деньги или вебмани. Все предложения со стоимостью и сроками в личку.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать сайт для кредитного агентства под ключ. По срокам - до 5 дней. Без предоплаты. Оплата яндекс деньги или вебмани. Все предложения со стоимостью и сроками в личку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нарисовать несколько баннеров для сайта ( 3-6 шт.). Требования https://support.google.com/adwordspolicy/answer/176108?hl=ru#176108 Оплата по факту: яндекс деньги или вебмани. Писать в личку.Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нарисовать несколько баннеров для сайта. Оплата по факту: яндекс деньги или вебмани. Писать в личку.Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $65
Нужен интернет магазин наушников пример http://www.beats-audio.ru/shop/3 http://www.beatsmarket.ru/index.php/catalog/studio сроки 2 дня оплата 2 тыс.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $65
Сделать интернет магазин чехлов для Iphone- ipad. Пример сайта http://ushi5.ru/ и http://aaapple.ru/catalog/naushniki. Срок 2 дня. Оплата 2 тыс, без предоплаты.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Требуется редактор на сайт купонов Требуются удаленные редакторы на сайт купонов. Требования: исполнительность, внимательность, ответственность, знание компьютера и русского языка, наличие интернета и возможность в течении дня ответить на мое письмо. от 16 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад