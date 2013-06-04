mangla5

Игорь mangla5

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Сделать сайт кредитного агентства
10 из 10
Заказывал у Олега сайт под ключ. Все было сделано хорошо и профессионально. Все мои доработки быстро исправлял. Я очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
shvachich
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
0 баллов
12 лет назад
Подключить робокассу и внести небольшие правки
HTML
Кинул
Мошенник - не связывайтесь.
Ответный отзыв
Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Требуется редактор на сайт купонов
Заказчик великолепный! Четко соблюдает оговоренные сроки по предоставлению работы и по срокам оплаты. За длительное время сотрудничества ни разу не происходила отсрочка или перенос платежа. Отвечает на все возникающие вопросы. Рекомендую!
Сотрудничаем уже месяц! Я всем доволен. Всегда все выполняет быстро, четко, грамотно. Молодец! Так держать!
Ответный отзыв