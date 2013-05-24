Доброго времени суток. Необходимо с нуля (за исключением дизайна) создать сайт Набор функционала достаточно большой. включая личный кабинет с системой баланса и бонусов Предпочтений по системе нет. Рассмотрим предложения. Взаимоотношения ТОЛЬКО ...
Сделать сайт кредитного агентства
Добрый день! Необходимо сделать сайт для кредитного агентства под ключ. По срокам - до 5 дней. Без предоплаты. Оплата яндекс деньги или вебмани. Все предложения со стоимостью и сроками в личку.
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