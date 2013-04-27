Новостной сайт

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Закрыт13 заявок212 просмотров

Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL.

Необходимо перенести его с новым дизайном на один из универсальных opensource движков, с сохранением существующего функционала и всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет (более 100 000 документов).

Предлагайте свои варианты.

Исходный сайт и подробности отправлю в личку.

SQL
12 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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