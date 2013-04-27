Новостной сайт

Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL.

Необходимо перенести его с новым дизайном на один из универсальных opensource движков, с сохранением существующего функционала и всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 лет (более 100 000 документов).

Предлагайте свои варианты.

Исходный сайт и подробности отправлю в личку.