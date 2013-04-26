Создание ИМ по продаже спортивной фармакологии

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Закрыт26 заявок211 просмотров

Доброго времени суток.

В наличии магаз www.farma.in.ua

Магаз делали на самописе... Теперь критически не хватает функционала...

Необходимо создать ИМ с нуля.

Нейм магаза profarma либо farma.kiev.ua

Необходим красивый легкий и функциональный ИМ с мощной референсной системой, системой показа своей рекламы (баннеров).Топами продуктов... И.т. Тоесть, то без чего не может работать успешный современный ИМ.

Движок - на ваше усмотрение... Нам советовали Magento

Примеров не даю так как по сути все что есть в инете кривое какое - то и не вызывает доверия... Посёрфите может что толковое и найдете, где можно идей почерпнуть... )))

Magento
12 лет назад
alexpharm
Тихонов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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