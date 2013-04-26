Знания PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, различных PHP фреймворков, интеграция с 1с Ревизия и доработка или разработка 9 сайтов Только для жителей Москвы. Только с большим опытом работы и ...
Создание сайта (веб-каталог одежды)
Нужен простой но привлекательный сайт - каталог одежды
По структуре похожий на этот: http://www.boom.zp.ua/
Возможно на бесплатной CMS и шаблонном дизайне.
предложения можно в аську 266 420 080
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