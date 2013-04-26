Сайт по продажам квартир

ФУНКЦИОНАЛ

На сайте должны быть:

Калькулятор рассрочек и кредитов! Чтобы была возможность рассчитать!

Сравнительная характеристика новостроек по ключевым параметрам.

Карта, где будут отмечены все объекты. Также описание всех маршрутов.

Предложения скидок!

Раздел - Веб-камеры!

Возможность размещать видео

Возможность размещать фото

Возможность размещать 3D туры

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Функция - заказать обратный звонок

Онлайн консультант

Возможность размещать баннера, флеш-баннера

Отдельным разделом акции, бонусы

ВИДЕНИЕ

На первой странице - иконки каждого комплекса отдельно. Наводя мышкой на иконку, она увеличивается. Кликом – попадаем на страницу комплекса. На странице комплекса – вся информация о комплексе – фото, видео, 3д – туры, планировки, инфраструктура и др. важные для покупателя разделы.

Та же самая ситуация и с картой – там отметки комплексов, наводя мышкой – увеличивается фото самого комплекса показывается, кликаем – снова попадаем на страницу комплекса.

Флеш-банеры акций, специальных предложений – справа и слева, на сайте.

Отдельно разделы – статьи, новости, акции.

Отдельно поисковая система по сайту.

Отдельно – калькуляторы рассрочек и кредитов, калькулятор просчета выгоды от скидок.

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