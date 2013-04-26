Создание сайта о шкафах-купе на основе шаблона

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок165 просмотров

Нужен специалист wordpress для создание сайта о шкафах-купе на основе шаблона.

Шаблон установлен, настроен. От исполнителя – нужно будет оформление внутренних страниц, подключение каталога

Цена вопроса – 2500 рублей

Детали обсудим лично с кандидатами.

WordPress
12 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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