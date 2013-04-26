Разработка портала для автосервисов с нуля. СПб

В Санкт-Петербурге (проживающий в Санкт-Петербурге!!!) ищется исполнитель (либо команда) для разработки крупного портала на автомобильную тематику с нуля.

Нужны люди готовые плотно работать (оффлайн) на всех этапах разработки и поддержки в дальнейшем.

Пишите в личку, опишу цели, концепцию, что требуется, обговорим стоимость и регламент.