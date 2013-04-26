Знания PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, различных PHP фреймворков, интеграция с 1с Ревизия и доработка или разработка 9 сайтов Только для жителей Москвы. Только с большим опытом работы и ...
Нужны программисты
Здравствуйте, фрилансеры. Нужны php разработчик для создании сайтов и желательно с навыками натяжки на CMS.
Работа долго строчная, с надеждами на карьерный рост.
Оставляйте свои контакты тут и ваши навыки.
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