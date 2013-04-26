Портал для благотворительной организации

$15000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки368 просмотров

ищем команду из 2-х человек для разработки портала для благотворительных органиизаций. Имеется утвержденная концепция, которая будет обсуждаться с потенциальными сотрудниками команды.

Сроки реализации очень сжатые.

Требования к кандидатам:

1. не менее 5 лет опыта работы в разработки веб сайтов и приложений

2. хорошее знание php, css, javascript, html 5. Возможно использование других языков для создания портала.

3. наличие свободного времени не менее 6 часов в сутки

После выбора кандидатов, будет заключаться договор. после завершения работ обязательно требуется полное описание кода и архитектуры.

в дальнейшем возможно сопровождение проекта.

CSSHTMLJavaScriptPHP
12 лет назад
gid221
43 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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