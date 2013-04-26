Сайт по недвижимости по типу доски обьявлений

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок184 просмотра

Нужен бюджетный вариант сайта недвижимости типу доски обьвлений. Бюджет примерно до 500у.е. Может быть написан на CMS, если CMS то желательно Joomla. Или куплю уже зделаную копию. Функционал простенький: реестрация, галерея, рейтинг обьекта, возможность выставить обьект на аукцион, главная страница - разширеный поиск обьекта... Все более детально есть в ТЗ. Для более лутчего понемания чего я хочу, ниже наведены примеры сайтов...

http://miete.com.ua/ -- Идеально мне подходить простенько, ничего лишнего... по дизайну не очень, но функционал устроит.

http://slando.ua/nedvizhimost/ -- для общего понимания.

Joomla
12 лет назад
RealTerr
Петро 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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