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Сайт по недвижимости по типу доски обьявлений
Нужен бюджетный вариант сайта недвижимости типу доски обьвлений. Бюджет примерно до 500у.е. Может быть написан на CMS, если CMS то желательно Joomla. Или куплю уже зделаную копию. Функционал простенький: реестрация, галерея, рейтинг обьекта, возможность выставить обьект на аукцион, главная страница - разширеный поиск обьекта... Все более детально есть в ТЗ. Для более лутчего понемания чего я хочу, ниже наведены примеры сайтов...
http://miete.com.ua/ -- Идеально мне подходить простенько, ничего лишнего... по дизайну не очень, но функционал устроит.
http://slando.ua/nedvizhimost/ -- для общего понимания.
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