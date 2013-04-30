Сайт под ключ

Всем привет. У меня есть сайт одностраничный сайт hamster2.ru. Необходим аналогичный сайт , но с верхним меню и дополнительными страницами. По функционалу на главной все как на первом сайте - фотка, описание, форма для заказа, видео описание. На дополнительных страницах просто текст. Оплата WMR.