Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог www.staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом. Логотип довольно простой нужно будет сделать. Цветовая схема будет голубоватых тонов. Остальной весь функционал и расположение модулей и ...
Сайт-визитка с продвижением
Нужен простой сайт-визитка одной однокомнатной квартиры, сдающейся в аренду, и обязательно его продвижение в топ10.
Необходимые странички:
- описание квартиры
- фотографии
- цены
- контакты
- отзывы
Продвижение -только белые методы, никаких прогонов и авторегистраций.
Заявки фрилансеров
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