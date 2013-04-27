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Создать сайт под ключ (рекламный букс)
Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог www.staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом. Логотип довольно простой нужно будет сделать. Цветовая схема будет голубоватых тонов. Остальной весь функционал и расположение модулей и блоков должен быть таким же как у www.staffbux.ru
Рассмотрю цены до 20 000 рублей. Просьба ДОРОЖЕ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
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