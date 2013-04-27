Создать сайт под ключ (рекламный букс)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок382 просмотра

Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог www.staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом. Логотип довольно простой нужно будет сделать. Цветовая схема будет голубоватых тонов. Остальной весь функционал и расположение модулей и блоков должен быть таким же как у www.staffbux.ru

Рассмотрю цены до 20 000 рублей. Просьба ДОРОЖЕ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

РАБОТАТЬ БУДУ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ. То есть заключаем безопасную сделку, вы собираете его, переносите на мой хостинг, прикручиваете мой домен, далее проверяем .. тестируем.. закрываем безопасную сделку, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СВОИ СРЕДСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

12 лет назад
help_student
Кристина 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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