Создать информационный сайт на WP

Нужно создать информационный сайт с размещенными на нем статьями. По теме кредитов и займов - 40 шт. статей.

- Поставить Seo плагины на сайт.

- продумать структуру сайта, для чтения и навигации информации

Шаблон можно взять этот или любой на ваш выбор, который будет хорошо смотреться

http://wordpress-ru.ru/themes/obshhie/4285.html/

Всего 40 шт.

Темы статей по кредитам:

1. Какой из кредитов мне больше всего подходит

2. Что такое дебетовая карта

3. Как получить помощь в получении кредита

По займам:

1 Как составить договор займа

2 Что такое беспроцентный займ

3 Как получить беспроцентный займ