Копия трехстраничного сайта

Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог www.staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом. Логотип довольно простой нужно будет сделать. Цветовая схема будет голубоватых тонов. Остальной весь функционал и расположение модулей и ...