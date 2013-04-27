Трубуется сделать копию сайта. три страницы.
Нужна биржа контента
Нужно создать биржу контента.
Приглашаю специалиста, имеющего опыт в создании подобных проектов.(портфолио обязательно), серьёзное отношение.
ТЗ
Заказчик => биржа => копирайтер => биржа => заказчик
Личные кабинеты, интеграция платёжной системы, дизайн, первичные описания, лента новостей, система автоматической проверки уникальности, магазин статей.
Готов обсуждать стоимость - под ключ. (конечная точка - готовый, работающий проект без трафика)
Пошаговая оплата. Желательна личная встреча в Киеве.
Заявки фрилансеров
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