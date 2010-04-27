Уважаемые художники, необходимо нарисовать (хоть от руки и потом отсканировать, но хорошо это сделать) карикатуру на топающих соседей сверху. А4 черно-белая, цветная - любая. если кто согласится, в личке опишу смысл рисунка (а лучше трех).