Необходимо сделать 3d визуализацию (фотореалистичные изображения с нескольких ракурсов) жилой комнаты по предложенному карандашному рисунку (два варианта, отличается одной деталью встроенного шкафа - полки или ниша-лежак. (изменено ТЗ - поправлено расположение окна от стены, добавлена ...
Частное лицо, не представляю никаких компаний. Как хобби поддерживаю и развиваю несколько интернет-проектов (не коммерческих).
Делаю ремонт в своей квартире -)
- 3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Здравствуйте! На основе прилагаемых материалов требуется создать открытку для школы (это не официальный заказ школы, инициатива одного класса), поэтому это не фирменный стиль всей школы. Примерный макет (ну как смогла -)) прилагаю. Требования: Открытка должна быть выполнена в винтажном ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Уважаемые художники, необходимо нарисовать (хоть от руки и потом отсканировать, но хорошо это сделать) карикатуру на топающих соседей сверху. А4 черно-белая, цветная - любая. если кто согласится, в личке опишу смысл рисунка (а лучше трех).Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать приложение, аналогичное по смыслу "карты Таро" - набор карт, случайным образом, например, после нажатия кнопки "гадать" выбирается три и показываются пользователю с описанием. На русском и английском языках (текст "карт" и рисунки к ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Имеется два снимка (бумажных 10х15, любительские, несколько людей). Необходимо обработать и сделать один портрет одного человека для дальнейшей качественной печати. (Материал отсканирую, максимум dpi - 1200 позволяет мой сканер HP, в JPG или PDF). UPD приложила файлы - ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Необходим компонент для Joomla 1.5 показывающий активность пользователей сайта, построенный на основе CommunityBuilder 1.2 и включающий в поток активность в: - Joomlacomment комментарии к статьям ( http://joomlacode.org/gf/project/joomagecomment ) - в самом CB (профайл) - phocaGallery (добавленные юзером фото) - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо векторный рисунок (иероглиф) перевести в формат, приемлемый правилам сервиса PrintDirect.ru для печати стразами на ткани (футболки). Условия: вы знаете правила и требования PrintDirect.ru, имеете опыт работы с обработкой графики для печати на ткани стразами имеете и можете показать ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется простая доработка существующего в Джумла компонента - MassMail. Сейчас массмейл делает рассылку писем "варварским" методом - отправляет одно письмо, вставляя всех адресатов в поле BCC. Нужно, чтобы скрипт создавал каждому пользователю свое письмо с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется наполнить сайт эзотерической тематики (энергетическое целительство) соответствующим контентом (сайт уже обладает достаточным содержимым, но требуется еще). Поиск и публикация статей по категориям (движок у сайта - Joomla). Это не срочная работа, скорее что-то вроде ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $400
Портал с 2000г, 6500 пользователей, 800 статей, несколько тысяч сообщений в форумах. Работает на Slaed CMS 1.7Pro (платная старая версия). Необходимо модернизировать сайт, привнести в него современные технологии. В новой версии SlaedPro 4.x отсутствует форум и модуль ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад