siaolong

Анастасия siaolong

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Частное лицо, не представляю никаких компаний. Как хобби поддерживаю и развиваю несколько интернет-проектов (не коммерческих).

Делаю ремонт в своей квартире -)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$39
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • 3d визуализация комнаты

    Необходимо сделать 3d визуализацию (фотореалистичные изображения с нескольких ракурсов) жилой комнаты по предложенному карандашному рисунку (два варианта, отличается одной деталью встроенного шкафа - полки или ниша-лежак. (изменено ТЗ - поправлено расположение окна от стены, добавлена ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Открытка для школы

    $10

    Здравствуйте! На основе прилагаемых материалов требуется создать открытку для школы (это не официальный заказ школы, инициатива одного класса), поэтому это не фирменный стиль всей школы. Примерный макет (ну как смогла -)) прилагаю. Требования: Открытка должна быть выполнена в винтажном ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рисунок-карикатура

    Уважаемые художники, необходимо нарисовать (хоть от руки и потом отсканировать, но хорошо это сделать) карикатуру на топающих соседей сверху. А4 черно-белая, цветная - любая. если кто согласится, в личке опишу смысл рисунка (а лучше трех).

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание приложения для Android

    Требуется создать приложение, аналогичное по смыслу "карты Таро" - набор карт, случайным образом, например, после нажатия кнопки "гадать" выбирается три и показываются пользователю с описанием. На русском и английском языках (текст "карт" и рисунки к ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработать фотографии для качественной печати

    $50

    Имеется два снимка (бумажных 10х15, любительские, несколько людей). Необходимо обработать и сделать один портрет одного человека для дальнейшей качественной печати. (Материал отсканирую, максимум dpi - 1200 позволяет мой сканер HP, в JPG или PDF). UPD приложила файлы - ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Активность пользователей сайта (компонент)

    Необходим компонент для Joomla 1.5 показывающий активность пользователей сайта, построенный на основе CommunityBuilder 1.2 и включающий в поток активность в: - Joomlacomment комментарии к статьям ( http://joomlacode.org/gf/project/joomagecomment ) - в самом CB (профайл) - phocaGallery (добавленные юзером фото) - ...

    JoomlaFirebird
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Векторный рисунок для печати стразами

    Необходимо векторный рисунок (иероглиф) перевести в формат, приемлемый правилам сервиса PrintDirect.ru для печати стразами на ткани (футболки). Условия: вы знаете правила и требования PrintDirect.ru, имеете опыт работы с обработкой графики для печати на ткани стразами имеете и можете показать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • MassMail - доработка этого компонента

    Требуется простая доработка существующего в Джумла компонента - MassMail. Сейчас массмейл делает рассылку писем "варварским" методом - отправляет одно письмо, вставляя всех адресатов в поле BCC. Нужно, чтобы скрипт создавал каждому пользователю свое письмо с ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение контентом

    Требуется наполнить сайт эзотерической тематики (энергетическое целительство) соответствующим контентом (сайт уже обладает достаточным содержимым, но требуется еще). Поиск и публикация статей по категориям (движок у сайта - Joomla). Это не срочная работа, скорее что-то вроде ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модернизация портала

    $400

    Портал с 2000г, 6500 пользователей, 800 статей, несколько тысяч сообщений в форумах. Работает на Slaed CMS 1.7Pro (платная старая версия). Необходимо модернизировать сайт, привнести в него современные технологии. В новой версии SlaedPro 4.x отсутствует форум и модуль ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
FocussLMG
34 годаБеларусь
3 года в сервисе
Была
год назад
$39
10 баллов
3 года назад
3d визуализация комнаты
Обязательно рекомендую. Очень четкое и полное ТЗ, ясное представление о желаемом результате, приятная коммуникация. Спасибо за сотрудничество!
Определенно рекомендую Людмилу в качестве исполнителя. С моим заказом справилась замечательно. Взаимодействует оперативно. Ходом работ и результатом я довольна. Спасибо!
Ответный отзыв
Bassib
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
MassMail - доработка этого компонента
отлично
Все работает, спасибо!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Открытка для школы
Интересный творческий проект. у Анастасии хороший художественный вкус, сразу видно - заказчик-профессионал. С утверждением работы и оплатой - никаких проблем. Рекомендую
Ответственный, честный и внимательный к пожеланиям исполнитель. все выполнено в срок, креативно и качественно.
Ответный отзыв
Acorosann
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Обработать фотографии для качественной печати
Одно удовольствие работать с такими заказчиками: чёткая постановка задачи, объективная оценка выполненой работы, своевременная оплата. Буду рада выполнить Ваши дальнейшие заказы
Очень качественно, быстро, учтены пожелания. при том, что задача была не тривиальной. и без лишнего гонора типа - утром деньги, вечером стулья. все ОТЛИЧНО!
Ответный отзыв
BlackH
Комов 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
87 отзывов
$15
10 баллов
13 лет назад
Векторный рисунок для печати стразами
Очень интересный проект,конструктивный диалог,своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
100% положительное впечатление. и подход к работе, и ответственность, и понимание, и адекватность, и результат. Спасибо!
Ответный отзыв