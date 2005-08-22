Начинающий Веб-дизайнер
Привет! Я занимаюсь веб-дизайном более 1 года.
Мои услуги: создание дизайна адаптированного под различные виды устройвст, одностраничных, многостраничных сайтов, в том числе интернет магазинов.
Работаю в Figma.
Мне важен положительный результат моей работы, так же как и вам продать свои услуги/товар.
Я только нарабатываю портфолио и заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве в перспективе, поэтому предлагаю сделать сайт на условиях постоплаты.
• Свяжитесь со мной для получения бесплатной консультации. ♡
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Портфолио
- Дизайн сайта интернет магазина подарков3 просмотра
- Landing page для автосервиса44 просмотра
- Разработка дизайна сайта гончарной мастерской5 просмотров
- Сайт для кухонь на заказ3 просмотра
- Дизайн сайта доставки суши на дом1 просмотр
- Лендинг натурального травяного парфюма1 просмотр
Дизайн сайтов
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$5/час
от $5от 25 дней
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