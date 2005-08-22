Начинающий Веб-дизайнер

Привет! Я занимаюсь веб-дизайном более 1 года.

Мои услуги: создание дизайна адаптированного под различные виды устройвст, одностраничных, многостраничных сайтов, в том числе интернет магазинов.

Работаю в Figma.

Мне важен положительный результат моей работы, так же как и вам продать свои услуги/товар.

Я только нарабатываю портфолио и заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве в перспективе, поэтому предлагаю сделать сайт на условиях постоплаты.

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https://t.me/sigalitochalita