silents

Timoshenko Alexey silents

 
NaN летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Дизайн сайта обменного пункта электронных валют

    Необходимо выполнить дизайн для обменного пункта электронных валют, а в дальшейшем на его основе дизайн для линейки проектов (единый стиль). Из существующих сайтов в чем-то нравятся следующие: http://owmt.ru/ http://web-capital.ru/ http://moneyburg.ru/ http://trainex.ru/ Хотелось бы для начала посмотреть из ваших резюме в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • VBS скрипт ActiveXperts SMS Messaging Server

    $50

    Нужно написать VBS скрипт (триггер) обработчика входящих смс программы SMS Messaging Server Описание и примеры - http://www.activexperts.com/mmserver/help/500/triggers/ Триггер должен просто передавать GET запросом все параметры входящей смс. Больше ничего не требуется В дальнейшем возможно будут еще необходимы другие ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер сайта (для LLIypLLIuk)

    $50

    Вход на сайт через небезопасное соединение, по логин паролю, подключение через сокс на основе предыдущего скрипта (http://www.weblancer.net/projects/87750.html) Ввод через парсер данных формы, получение ответа. 50 у.е. срок выполнения до 2 дней

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт сбора proxy серверов php

    $50

    Есть некий публичный сервис по предоставлению proxy socks сервреров со входом по логин паролю, небезопасное соединение. Необходим скрипт, который будет работать в виде функции, при обращении к которой с заданными параметрами (ip, страна, город/штат, количество совпадений) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
LLIypLLIuk
Александр 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Парсер сайта (для LLIypLLIuk)
Чёткое тз, своевременная оплата сбс, вот как можно охарактеризовать заказчика. 10 Баллов. Рекомендую.
Парсер был выполнен в кратчайшие сроки и полностью в соответствии с тех заданием
Ответный отзыв
LLIypLLIuk
Александр 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Скрипт сбора proxy серверов php
Задание было объяснено чётко, с оплатой никаких проблем не возникло
Выполнил работу в самый кратчайший срок (в тот же день) и строго соответствующую тех заданию.
Ответный отзыв