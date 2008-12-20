Необходимо выполнить дизайн для обменного пункта электронных валют, а в дальшейшем на его основе дизайн для линейки проектов (единый стиль). Из существующих сайтов в чем-то нравятся следующие: http://owmt.ru/ http://web-capital.ru/ http://moneyburg.ru/ http://trainex.ru/ Хотелось бы для начала посмотреть из ваших резюме в ...
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно написать VBS скрипт (триггер) обработчика входящих смс программы SMS Messaging Server Описание и примеры - http://www.activexperts.com/mmserver/help/500/triggers/ Триггер должен просто передавать GET запросом все параметры входящей смс. Больше ничего не требуется В дальнейшем возможно будут еще необходимы другие ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $350
Создание проекта по техзаданию Требования были оговорены по ICQ Срок выполнения - 2 неделиСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Вход на сайт через небезопасное соединение, по логин паролю, подключение через сокс на основе предыдущего скрипта (http://www.weblancer.net/projects/87750.html) Ввод через парсер данных формы, получение ответа. 50 у.е. срок выполнения до 2 днейВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Есть некий публичный сервис по предоставлению proxy socks сервреров со входом по логин паролю, небезопасное соединение. Необходим скрипт, который будет работать в виде функции, при обращении к которой с заданными параметрами (ip, страна, город/штат, количество совпадений) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад