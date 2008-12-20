Необходимо выполнить дизайн для обменного пункта электронных валют, а в дальшейшем на его основе дизайн для линейки проектов (единый стиль). Из существующих сайтов в чем-то нравятся следующие: http://owmt.ru/ http://web-capital.ru/ http://moneyburg.ru/ http://trainex.ru/ Хотелось бы для начала посмотреть из ваших резюме в ...