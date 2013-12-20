silverscan

Денис Иванов silverscan

 
46 летРоссия/Рязань
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Кладка всех видов печей, каминов, барбекю.

Проектирование и кладка настоящих русских печей, каминов (которые не дымят), банных печей (облицовка металлических топок), совмещенного с печью камина, голландки, барбекю и др..

Гарантия.

Также занимаемся ремонтом.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$420
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильная версия сайта

    мне нужно на первое время мобильную версию сайта где преимущественно будут представлены товары и услуги - сопутствующие (как говориться зарабатывать не только руками - делать печки, но и головой...) Мобильная версия есть, нужно поменять дизайн, наполнение, ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен скрипт

    При заходе с мобильников, смартфонов и т.д должна подгружаться мобильная версия сайта и при этом когда пользователь захочет перейти на полную версию - должна открываться полная версия сайта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна программа

    Здравствуйте! Нужна программа для сайта. Цель - сделать так, что бы прямоугольник (бак для воды) начерченный в изометрии с проставленными размерам (длина, ширина, высота), автоматически изменялся при вводе параметров, соответственно в масштабе (должен быть указан) и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Artyom-S
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
час назад
$420
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайта
Денис мало того что мастер своего дела, так ещё и есть заметный вкус в дизайне, своё обоснованое мнение, что очень важно при работе над проектом. Давал максимальный профит внося свои видения и идеи, спасибо за классный проект!
Артём, справился с поставленной задачей на отлично, проявив креатив и професианализм в своей работе. Такое впечатление, что делал для себя. Будем дальше работать над сайтом.
Ответный отзыв
indzhar
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен скрипт
Четко поставленная задача и оперативная оплата. Рекомендую как заказчика.
Работа сделана быстро и качественно, без последующих доработок.
Ответный отзыв
ser51
72 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужна программа
Заказчик хорошо понимающий что-же ему надо и может пояснить свою точку зрения.
Задание выполнено в полном объеме и даже больше. Задание которое я указал было меньше, и сам я, еще четко не представлял как это будет работать. Но в процессе создания программы Сергей реализовывал в жизнь мои идеи, добавляя от себя как еще лучше сделать. Цена адекватная, в сроки уложились. Остался доволен, в последующем буду еще обращаться. Спасибо!
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