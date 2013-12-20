silverscan

Задание выполнено в полном объеме и даже больше. Задание которое я указал было меньше, и сам я, еще четко не представлял как это будет работать. Но в процессе создания программы Сергей реализовывал в жизнь мои идеи, добавляя от себя как еще лучше сделать. Цена адекватная, в сроки уложились. Остался доволен, в последующем буду еще обращаться. Спасибо!