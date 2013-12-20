silverscan

Разработать дизайн сайта.
Проектирование и кладка настоящих русских печей, каминов (которые не дымят), банных печей (облицовка металлических топок), совмещенного с печью камина, голландки, барбекю и др..
Гарантия.
Также занимаемся ремонтом.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
мне нужно на первое время мобильную версию сайта где преимущественно будут представлены товары и услуги - сопутствующие (как говориться зарабатывать не только руками - делать печки, но и головой...) Мобильная версия есть, нужно поменять дизайн, наполнение, ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
При заходе с мобильников, смартфонов и т.д должна подгружаться мобильная версия сайта и при этом когда пользователь захочет перейти на полную версию - должна открываться полная версия сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужна программа для сайта. Цель - сделать так, что бы прямоугольник (бак для воды) начерченный в изометрии с проставленными размерам (длина, ширина, высота), автоматически изменялся при вводе параметров, соответственно в масштабе (должен быть указан) и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад