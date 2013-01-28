Привет, мы разработчики ios игр и нам необходимо перевести наш проект на android . https://itunes.apple.com/us/app/bright-frog/id583706097?l=ru&ls=1&mt=8 Суть игры лягушка прыгает по лилиям . Сделать так же меню и рекламу и все. Если качественно ...