silyukhin

Сергей silyukhin

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Порт игры с ios на Android

    Привет, мы разработчики ios игр и нам необходимо перевести наш проект на android . https://itunes.apple.com/us/app/bright-frog/id583706097?l=ru&amp;ls=1&amp;mt=8 Суть игры лягушка прыгает по лилиям . Сделать так же меню и рекламу и все. Если качественно ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад