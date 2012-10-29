sir_emerson

Кретов sir_emerson

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Внести изменения в swf

    Собственно, есть 2 проекта, нужно внести изменения: (отрывайте сайты, swf на главной) kidburg.ru -На карте Кидбурга сделать возможность размещение логотипов партнеров; -Туризм нужно поменять местами с Фермой. -Экостанцию нужно перенести к Университету. В реальности она находится справа от верхнего угла здания ...

    FlashSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-мастер на поддержку проектов (Битрикс)

    Нужен средний программист на поддержку след.проектов: projectclimat.ru brpi.ru vlando.ru kidburg.ru euro-cool.ru xeroxcity.ru + помощь при разработке новых проектов Работа по стандартам: http://dq4.ru/tech/267/ http://dq4.ru/tech/270/ Основной критерий отбора: код. Примечание: поскольку рынок пустой, вам не обязательно сразу представить качественный код по стандартам, достаточно чтобы он был аккуратный и понятный, ...

    Битрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на 2-3 проекта

    Требуется обновление контента для сайтов brpi.ru &amp; kidburg.ru. Иногда поступают задачи ещё по некоторым проектам. Хочется передать на постоянную поддержку по отработанной схеме. Сайты на битрикс. Все как обычно - photoshop, html, excel. В данный момент ...

    HTMLБитриксPhotoshopСайт на Битрикс
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист для поддержки работоспособ. проектов

    В данный момент требуется разобраться с одним сайтом (расположен на vps, debian, есть isp lite). Проблема: ломается БД, как следствие админка, приходится откатывать. Причина непонятна, сайт подключён как fast cgi. Возможно взаимодействие с тех. поддержкой битрикс ...

    DebianБитрикс
    Хостинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад