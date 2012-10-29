sir_emerson

Собственно, есть 2 проекта, нужно внести изменения: (отрывайте сайты, swf на главной) kidburg.ru -На карте Кидбурга сделать возможность размещение логотипов партнеров; -Туризм нужно поменять местами с Фермой. -Экостанцию нужно перенести к Университету. В реальности она находится справа от верхнего угла здания ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен средний программист на поддержку след.проектов: projectclimat.ru brpi.ru vlando.ru kidburg.ru euro-cool.ru xeroxcity.ru + помощь при разработке новых проектов Работа по стандартам: http://dq4.ru/tech/267/ http://dq4.ru/tech/270/ Основной критерий отбора: код. Примечание: поскольку рынок пустой, вам не обязательно сразу представить качественный код по стандартам, достаточно чтобы он был аккуратный и понятный, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется обновление контента для сайтов brpi.ru & kidburg.ru. Иногда поступают задачи ещё по некоторым проектам. Хочется передать на постоянную поддержку по отработанной схеме. Сайты на битрикс. Все как обычно - photoshop, html, excel. В данный момент ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
В данный момент требуется разобраться с одним сайтом (расположен на vps, debian, есть isp lite). Проблема: ломается БД, как следствие админка, приходится откатывать. Причина непонятна, сайт подключён как fast cgi. Возможно взаимодействие с тех. поддержкой битрикс ...Хостинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад