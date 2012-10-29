sir_emerson

Собственно, есть 2 проекта, нужно внести изменения: (отрывайте сайты, swf на главной) kidburg.ru -На карте Кидбурга сделать возможность размещение логотипов партнеров; -Туризм нужно поменять местами с Фермой. -Экостанцию нужно перенести к Университету. В реальности она находится справа от верхнего угла здания ...