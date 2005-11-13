Срочно нужен web-дизайнер-флешер в Киеве, есть заказ на дизайн, заказчик просит что бы он мог поговорить с дизайнером лично у себя в офисе. В последствии будем работать вместе, заказы есть постоянно.
Дизайн-студия SITE4BIZ заказ изготовление веб-сайтов для малого и среднего бизнеса, проектирование сайтов, программные модули для сайтов, каталоги продукции и услуг, формы обратной связи, системы управления и администрирования контентом сайта, изготовление дизайна для сайтов, изготовление баннеров для сайтов, формы для сайтов, ленты новостей, листы рассылки, гостевые книги, форумы для сайтов, поисковые системы по сайту, доски объявлений на сайте, подбор и регистрация доменных имен для сайтов. Реклама сайтов, хостинг для сайтов, продвижение и раскрутка сайтов, поисковая оптимизация сайтов, регистрация в поисковых системах и каталогах, поддержка сайтов клиентов. Индивидуальные проекты.
- $1000Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужен PHP программист обязательно опыт работы с ООП и в частности знание системы управления сайтом «NETCAT». Для долгосрочного удаленного сотрудничества, желательно проживающего а Киеве, или области.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Это объявление публикуется второй раз, т.к. после первой публикации, мы нашли одного, вроде бы не плохого парня, договорились с ним, но он не пришел на встречу, чем очень сильно подвел нас и показал нас перед ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен опытный дизайнер для разовой, удаленной работы, согласный на посещение офиса заказчика. Требования: наличие своих работ по дизайну web сайтов опыт работы на flash опыт по разработке логотипов территориальное местонахождение Киев.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Web студии SITE4BIZ http://site4biz.net/ , для удаленной работы требуется веб-программист. Опыт работы и наличие готовых работ обязательны, требуется соверщенное владение одой или несколькими из ниже перечисленных технологией. Оплата сдельная, другими словами, при получении студией ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт18 лет назад
Web студии SITE4BIZ http://site4biz.net/ , для удаленной работы требуется Web-дизайнер. Опыт работы и наличие готовых работ обязательны. Оплата сдельная, другими словами, при получении студией очередного заказа, мы связываемся с Вами и ставим задачу, после чего ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт18 лет назад