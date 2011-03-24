skazokhnik

Дмитрий skazokhnik

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Moodle

    Интеграция Moodle в сайт. Настройка взаимодействия с интернет магазином. Регистрации, отчёты, и.т.д.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка страниц электронных курсов

    $10000

    Верстка страниц электронных курсов в Adobe Flash (примеры по ссылке – демоверсии) http://www.e-learning.nd.ru/Catalog.aspx?t=c2VjdGlvbg2&amp;i=OQ2&amp;p=&amp;d=MA2 Вставка звука на слайды во флеше в Action Script 3. Звук порезанный, нужно просто вставлять в мувики, ничего подгонять ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад