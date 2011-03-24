skazokhnik

Верстка страниц электронных курсов в Adobe Flash (примеры по ссылке – демоверсии) http://www.e-learning.nd.ru/Catalog.aspx?t=c2VjdGlvbg2&i=OQ2&p=&d=MA2 Вставка звука на слайды во флеше в Action Script 3. Звук порезанный, нужно просто вставлять в мувики, ничего подгонять ...