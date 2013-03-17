skontakt

Сергей skontakt

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Сделать корзину для Mediawiki

    $500

    Необходимо выполнить простую, но нестандартную задачу. Прикрутить корзину к Mediawiki. В корзину попадают два параметра со страницы: Название страницы (Товар) Цена (Свойство Semantic Mediawiki) ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать wordpress для SEO

    $1000

    Выполнить оптимизацию сайта WP для SEO продвижения Требования: Обязателен опыт работы по оптимизации WP под SEO Знание всех технологий продвижения Знание всех плагинов Наличие уникальных плагинов под SEO ...

    WordPress
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мост wordpress - mediawiki

    Есть следуещее 1. Есть форма на wordpress сайте Contact form 7 Ее заполняют данными и прикрепляют фото 2. Есть форма на mediawiki http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms ...

    WordPress
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад