$500
Необходимо выполнить простую, но нестандартную задачу. Прикрутить корзину к Mediawiki. В корзину попадают два параметра со страницы: Название страницы (Товар) Цена (Свойство Semantic Mediawiki) ...
Интернет-магазины2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Необходимо выполнить простую, но нестандартную задачу. Прикрутить корзину к Mediawiki. В корзину попадают два параметра со страницы: Название страницы (Товар) Цена (Свойство Semantic Mediawiki) ...
Выполнить оптимизацию сайта WP для SEO продвижения Требования: Обязателен опыт работы по оптимизации WP под SEO Знание всех технологий продвижения Знание всех плагинов Наличие уникальных плагинов под SEO ...
Есть следуещее 1. Есть форма на wordpress сайте Contact form 7 Ее заполняют данными и прикрепляют фото 2. Есть форма на mediawiki http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Semantic_Forms ...