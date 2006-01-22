skripov

Сергей skripov

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб-программист для поддержки сайтов

    $1200

    Ищем веб-программиста/администратора сайта для поддержки существующих проектов компании и участия в новых проектах. Основные обязанности: - Наполнение веб-сайтов контентом который готовит наш журналист (5-7 статей в неделю). - Верстка новых шаблонов страниц для CMS при необходимости (на ...

    HTMLCSSjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание новостей, статей и подписей к фото/видео

    $500

    На нескольких сайтах различной тематики необходимо написание оригинальных новостей, статей, подписей к видеороликам, фото и т.п. Тематика не специализированная, работа регулярная. Информацию предоставляем в виде короткого описания события, записи мероприятия на диктофон, видео или ссылки на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта киноклуба Фитиль.

    $500

    Необходимо создать дизайн сайта Фитиль клуб Игоря Угольникова. Дизайн нужен не шаблонный, с Flash анимацией. Интерьер клуба: http://resto.ru/index.resto?action=search_name&amp;name=%D4%E8%F2%E8%EB%FC&amp;pg=1&amp;sub=photo&amp;rst_id=1733&amp;photo_id=5 Предложения без портфолио не рассматриваются.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Скрипт управления базой данных

    Необходимо добавить функциональность сайту (http://base.skripov.com) и изменить некоторые существующие функции. Требуется программист хорошо знающий PHP+MySQL для регулярного обновления скриптов, и добавления новых функций. Подробное ТЗ в приложенном файле.

    PHPMySQL
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание скрипта для управления БД

    Есть определенная структура БД. Под нее необходимо сделать скрипт который должен выводить записи. Пример скрипта: http://base.skripov.com/index.php?group=2 Что необходимо: 1. Вывод записей с сортировкой по категориям 2. Вывод характеристик к соответствующим записям Дополнительно нужен скрипт администрирования не требующий авторизации. 1. Создание ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Написание новостей, статей и подписей к фото/видео
Сотрудничали с Сергеем над несколькими проектами. В вопросах постановки задачи, коммуникации и оплаты всё было отлично. Единственная проблема - так и не смогла допроситься отзыва на Веблансере =)
Все отлично!
Ответный отзыв
webmania
Сергей 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
$0
10 баллов
18 лет назад
Создание скрипта для управления БД
Мне понравилось работать. Было грамотно поставленно задание и с оплатой никаких проблем. Получил удовольствие от работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству :-)
Качественная работа, все сделано так как задумывалось. В дальнейшем буду пользоваться услугами Сергея.
Ответный отзыв