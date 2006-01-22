Ищем веб-программиста/администратора сайта для поддержки существующих проектов компании и участия в новых проектах. Основные обязанности: - Наполнение веб-сайтов контентом который готовит наш журналист (5-7 статей в неделю). - Верстка новых шаблонов страниц для CMS при необходимости (на ...
- $1200Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
На нескольких сайтах различной тематики необходимо написание оригинальных новостей, статей, подписей к видеороликам, фото и т.п. Тематика не специализированная, работа регулярная. Информацию предоставляем в виде короткого описания события, записи мероприятия на диктофон, видео или ссылки на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Необходимо создать дизайн сайта Фитиль клуб Игоря Угольникова. Дизайн нужен не шаблонный, с Flash анимацией. Интерьер клуба: http://resto.ru/index.resto?action=search_name&name=%D4%E8%F2%E8%EB%FC&pg=1&sub=photo&rst_id=1733&photo_id=5 Предложения без портфолио не рассматриваются.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо добавить функциональность сайту (http://base.skripov.com) и изменить некоторые существующие функции. Требуется программист хорошо знающий PHP+MySQL для регулярного обновления скриптов, и добавления новых функций. Подробное ТЗ в приложенном файле.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт18 лет назад
Есть определенная структура БД. Под нее необходимо сделать скрипт который должен выводить записи. Пример скрипта: http://base.skripov.com/index.php?group=2 Что необходимо: 1. Вывод записей с сортировкой по категориям 2. Вывод характеристик к соответствующим записям Дополнительно нужен скрипт администрирования не требующий авторизации. 1. Создание ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад