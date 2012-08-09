Добрый день. Дорабатывается проект, требуется комплексное продвижение ИМ с нуля (домену 3 мес) на постоянной основе. Бюджет порядка 1000 долл. в месяц 1. План контекстной рекламы. 2. Анализ сайта. 3. Внутренняя оптимизация, написание текстов 4. Внешняя оптимизация. 5. Детальный план продвижения, ...
- Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется комплексное продвижение ИМ одежды. 1. План контекстной рекламы. 2. Анализ сайта. 3. Внутренняя оптимизация, написание текстов 4. Внешняя оптимизация. 5. Детальный план продвижения, с описанием сколько и куда будет затрачено. 6. Работа в соц.сетях Vkontakte Сайт-по запросу.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Срочно требуется хороший специалист OpenCart для доработки интернет-магазина. Осталось поправить дизайн, сверстать и доработать программную часть. Проект достаточно срочный, подход требуется максимально серьезный. Оплата договорная. ТЗ по запросу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется доработать интернет-магазин на платформе opencart. Практически половина работ сделана. ТЗ и ссылку на сайт вышлю по запросу.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание интернет-магазина одежды на cms webassist shop-script. В основном, стандартный функционал, только необходима возможность интеграции со складом поставщика о наличии товаров. ТЗ вышлю по запросу. От вас- сроки и цена вопроса.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт11 лет назад