skyrina08

Ирина skyrina08

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Комплексное продвижение ИМ с нуля

    Добрый день. Дорабатывается проект, требуется комплексное продвижение ИМ с нуля (домену 3 мес) на постоянной основе. Бюджет порядка 1000 долл. в месяц 1. План контекстной рекламы. 2. Анализ сайта. 3. Внутренняя оптимизация, написание текстов 4. Внешняя оптимизация. 5. Детальный план продвижения, ...

    Поисковые системы (SEO)29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Комплексное продвижение интернет магазина одежды

    Требуется комплексное продвижение ИМ одежды. 1. План контекстной рекламы. 2. Анализ сайта. 3. Внутренняя оптимизация, написание текстов 4. Внешняя оптимизация. 5. Детальный план продвижения, с описанием сколько и куда будет затрачено. 6. Работа в соц.сетях Vkontakte Сайт-по запросу.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать интернет-магазин OpenCart

    Срочно требуется хороший специалист OpenCart для доработки интернет-магазина. Осталось поправить дизайн, сверстать и доработать программную часть. Проект достаточно срочный, подход требуется максимально серьезный. Оплата договорная. ТЗ по запросу.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин "под ключ"

    Требуется создание интернет-магазина одежды на cms webassist shop-script. В основном, стандартный функционал, только необходима возможность интеграции со складом поставщика о наличии товаров. ТЗ вышлю по запросу. От вас- сроки и цена вопроса.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад