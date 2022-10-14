slarcade92

Сергей slarcade92

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание скрипта(бота)-клона клиентской части сервера

    Требуется разработка программы, имитирующей оценку качества работы для внутреннего использования. Скрипт должен отправлять данные на сервер. Подробности обговариваются после получения предложений.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Генератор акцизов

    $150

    Необходимо перестроить существующий веб-интерфейс генератора акцизов, основываясь на имеющемся расширении. Ожидается создание аналогичного дизайна интерфейсов и игр для улучшения функциональности.

    Дизайн интерфейсов и игр8 заявок
    Закрыт
    3 года назад