slarcade92

Требуется разработка программы, имитирующей оценку качества работы для внутреннего использования. Скрипт должен отправлять данные на сервер. Подробности обговариваются после получения предложений.
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
2 года назад
Требуется разработка программы, имитирующей оценку качества работы для внутреннего использования. Скрипт должен отправлять данные на сервер. Подробности обговариваются после получения предложений.
Необходимо перестроить существующий веб-интерфейс генератора акцизов, основываясь на имеющемся расширении. Ожидается создание аналогичного дизайна интерфейсов и игр для улучшения функциональности.