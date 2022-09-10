Требуется разработка логотипа для сервера GTA CRMP, который будет сочетать в себе элементы суровой России и молодежного стиля. Обратите внимание на примеры логотипов, схожих с желаемым дизайном. Важно создать уникальный и запоминающийся образ для идентификации сервера.
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На основе уже имеющегося расширения для вэб интерфейса , перестроить под аналогичное
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