Требуется разработка логотипа для сервера GTA CRMP, который будет сочетать в себе элементы суровой России и молодежного стиля. Обратите внимание на примеры логотипов, схожих с желаемым дизайном. Важно создать уникальный и запоминающийся образ для идентификации сервера.