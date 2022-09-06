Логотип для сервера GTA/CRMP

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт17 заявок466 просмотров

Нужен логотип для сервера GTA CRMP чтобы был в стиле суровой России но в то же время и молодёжный, примеры логотипа который нужен:

3 года назад
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