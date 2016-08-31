slavaglb

Вячеслав slavaglb

 
58 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Привлечение клиентов в бизнес через интернет

Любое количество клиентов в любой бизнес через интернет

  • Необходимо выполнить верстку сайта

    Необходимо выполнить верстку сайта Обязательно Кроссбраузерно Стоимость 2000 рублей Сроки:  15.002.08.2016 Скорость загрузки не менее 70 баллов по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ При откликах представляйте портфолио своих работ. Подробно особенности  проекта ...

    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад