Выполнить дизайн лендинга в формате PSD

Требуется создать заявление на вступление в общественную организацию. Подробности в личку.
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Лендинги на тему:
Оказание услуг по монтажу системы наружного утепления фасадов
Сроки выполнения до 10.00 26.09.2016.
Стоимость 3000 рублей за сайт
ссылка на мой исходный проект сайта браузер Гугл Хром (смотри второй проект утепление фасадов)
https://app.moqups.com/[email protected]/j5n8akMU/edit/page/a16b2c2a4
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