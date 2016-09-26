Выполнить дизайн лендинга в формате PSD

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Лендинги на тему:

Оказание услуг по монтажу системы наружного утепления фасадов

Сроки выполнения до 10.00 26.09.2016.

Стоимость 3000 рублей за сайт

 ссылка на мой исходный проект сайта браузер Гугл Хром (смотри второй проект утепление фасадов)

https://app.moqups.com/[email protected]/j5n8akMU/edit/page/a16b2c2a4

Дизайн лендинга
7 лет назад
slavaglb
57 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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