slawacws

Вячеслав slawacws

 
33 годаПольша/Варшава
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработчик. Более 10 лет опыта

Здравствуйте!

Меня зовут Вячеслав, я профессиональный Full-Stack разработчик. Работаю с 2011 года. Опыт работы с зарубежными клиентами (преимущественно страны Европы, США, Канада). Сам проживаю в Польше.

Стек:

HTML, CSS, JS, jQuery

AngularJS, VueJS, React

Python, Selenium

PHP, Kohana, CodeIgniter, Laravel, YII2

WordPress, WooCommerce, OpenCart, Simpla, OkayCMS, HostCMS, ModX, Bitrix, Joomla

Разработка и доработка сайтов на высшем уровне.

Профессиональная разработка парсеров. Опыт парсинга сложных ресурсов.

Разработка телеграм ботов (Python / PHP), поддержка.

Все обсуждаемо. Обращайтесь!

С Уважением,

Вячеслав

PHPPythonWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSJoomlaMODXWooCommerceReactjQuerySimplaSelenium
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Stife
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$75
10 баллов
год назад
Спарсить/скопировать данные с сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$30
2 балла
2 года назад
Доработка бота автопродаж телеграм на PHP
Мошенник, вместо доработки админки бота, где должно работать все динамично, вставил статические данные напрямую в файл, думает что все вокруг совсем хлебушки и не поймут. Почему таких личностей допускают до нормальных заказчиков?
i-tenders2006
Андрей 
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
2 балла
2 года назад
Исправить ошибки в работе парсера или написать новый
Работа не доведена до конца. Была договорённость написать новый парсер закупок и интегрировать его в систему поиска тендеров в кратчайшие сроки. Исполнитель провел демонстрацию якобы написанного парсера и попросил в срочном порядке деньги за работу. Был очень настойчив. Пообещал доработать и запустить парсер в самое ближайшее время. После оплаты стал меньше на связь выходить. Начились отписки в тг. На звонки вообще перестал отвечать. В итоге все согласованные заранее доработки и задачи реализованы не были. Новый парсер закупок так и не заработал. На вопросы в чем причина и почему затягиваются сроки, никакой конкретики не получил. Еще при проведении работ у нас лег парсинг, который исполнитель так и не смог восстановить. В итоге проект остался без новых тендеров почти на неделю! Проблема так и не была решена. Потратил деньги, время, нервы. Ожидаемого результата не получил.