Разработчик. Более 10 лет опыта
Здравствуйте!
Меня зовут Вячеслав, я профессиональный Full-Stack разработчик. Работаю с 2011 года. Опыт работы с зарубежными клиентами (преимущественно страны Европы, США, Канада). Сам проживаю в Польше.
Стек:
HTML, CSS, JS, jQuery
AngularJS, VueJS, React
Python, Selenium
PHP, Kohana, CodeIgniter, Laravel, YII2
WordPress, WooCommerce, OpenCart, Simpla, OkayCMS, HostCMS, ModX, Bitrix, Joomla
Разработка и доработка сайтов на высшем уровне.
Профессиональная разработка парсеров. Опыт парсинга сложных ресурсов.
Разработка телеграм ботов (Python / PHP), поддержка.
Все обсуждаемо. Обращайтесь!
С Уважением,
Вячеслав
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$75
10 баллов
год назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
2 балла
2 года назад
Мошенник, вместо доработки админки бота, где должно работать все динамично, вставил статические данные напрямую в файл, думает что все вокруг совсем хлебушки и не поймут. Почему таких личностей допускают до нормальных заказчиков?
$150
2 балла
2 года назад
Работа не доведена до конца. Была договорённость написать новый парсер закупок и интегрировать его в систему поиска тендеров в кратчайшие сроки. Исполнитель провел демонстрацию якобы написанного парсера и попросил в срочном порядке деньги за работу. Был очень настойчив. Пообещал доработать и запустить парсер в самое ближайшее время. После оплаты стал меньше на связь выходить. Начились отписки в тг. На звонки вообще перестал отвечать. В итоге все согласованные заранее доработки и задачи реализованы не были. Новый парсер закупок так и не заработал. На вопросы в чем причина и почему затягиваются сроки, никакой конкретики не получил. Еще при проведении работ у нас лег парсинг, который исполнитель так и не смог восстановить. В итоге проект остался без новых тендеров почти на неделю! Проблема так и не была решена. Потратил деньги, время, нервы. Ожидаемого результата не получил.