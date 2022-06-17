Работа не доведена до конца. Была договорённость написать новый парсер закупок и интегрировать его в систему поиска тендеров в кратчайшие сроки. Исполнитель провел демонстрацию якобы написанного парсера и попросил в срочном порядке деньги за работу. Был очень настойчив. Пообещал доработать и запустить парсер в самое ближайшее время. После оплаты стал меньше на связь выходить. Начились отписки в тг. На звонки вообще перестал отвечать. В итоге все согласованные заранее доработки и задачи реализованы не были. Новый парсер закупок так и не заработал. На вопросы в чем причина и почему затягиваются сроки, никакой конкретики не получил. Еще при проведении работ у нас лег парсинг, который исполнитель так и не смог восстановить. В итоге проект остался без новых тендеров почти на неделю! Проблема так и не была решена. Потратил деньги, время, нервы. Ожидаемого результата не получил.