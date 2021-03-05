slynkofreelancer

Front-end Developer Html/Css/JS/Angular 2

Написать о себе, это всегда очень сложная задача, особенно если пишешь о себе сам. Я хочу только что бы мои клиенты, обращаясь ко мне, знали что получат в первую очередь понимание! Понимание того что кто то не знает как сформулировать задачу, кто то не знает всех технических терминов, кто то не определился с тем что ему нужно, я стараюсь помочь в решении любых вопросов. Так же о себе могу сказать что я обязательный и целеустремленный человек. На данный момент я работаю в IT компании на удаленке, и так как я имею достаточно много свободного времени, то я готов выполнять поставленные вами задачи. Буду рад сотрудничать как долгострочно так и одноразово.