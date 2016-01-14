Директолог-таргетолог. Настройка контекстной и таргетированной рекламы. (Яндекс, Google, Facebook...)

Опыт работы:

Апрель 2013 — по настоящее время

Фриланс

Интернет-маркетолог

Активная практика настройки контекстной и таргетированной рекламы. Товарный бизнес, сфера услуг, интернет-магазины. Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Казахстан и др.

Интернет-маркетинг, реклама в поиске Яндекс и Google, smm, продвижение в соц.сетях Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники.

Знания и практические навыки по использованию актуальных и рабочих инструментов для настройки рекламных кампаний. Минимизация расходов на рекламу и оптимизация рекламных бюджетов.

Обо мне:

Мои навыки:

Определение целевой аудитории.

Разработка портретов целевой аудитории.

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию.

Разработка уникального торгового предложения (УТП).

Формирование баз целевой аудитории.

Сбор семантического ядра для Поиска и РСЯ (КМС).

Распределение ключевых фраз по тематикам.

Написание текстовых объявлений 1 ключ = 1 объявление.

Создание дополнительных и быстрых ссылок.

Сбор минус-слов.

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах.

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных.

Анализ результатов тестов.

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний.

Масштабирование по оптимальным ценам за клик.

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов.

Дополнительное образование:

Обучение на различных курсах на постоянной основе (непрерывно).

Профессиональные и другие навыки:

Работаю с использованием Key Collector, DirectCommander, Google AdWords Editor, Таргет Хантер, Церебро, Антислив, Photoshop и др.

Наличный и безналичный расчет (с НДС и без НДС). Есть юр.лицо. Договор, он же гарантия.

Образование:

2015

Академия лидогенерации

Интернет-маркетинг, Интернет-маркетолог (Яндекс, Google, Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники, Мой мир)

2003

ЮУрГАУ

Автоматизация, Инженер

Тесты, экзамены:

2017

VK Master

Академия Лидогенерации, Вконтакте (реклама)

2017

myTarget Master

Академия Лидогенерации, myTarget (реклама)

2016

Сертифицированный специалист Яндекс.директ

Яндекс, Яндекс.Директ

2016

Сертифицированный специалист Google AdWords

Google, Google AdWords

2016

Facebook Master

Академия Лидогенерации, Facebook (реклама)

2015

Контекстолог

Академия Лидогенерации, Контекстная реклама