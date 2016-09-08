Настройка рк директ

Контекстная рекламаЗавершен20 заявок357 просмотров
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Требуется настройка рекламной компании в яндекс директ.

Сфера евроремонт, ремонт и отделка помещений.

Нужно ключи разбить на несколько компаний, для того чтобы рекламировались разные страницы.

8 лет назад
ulanuk
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
smi-74
Марат 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$75
20 дней
Работа выполнена отлично. Спасибо.
Рекомендую, все по честному.