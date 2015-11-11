Требуется реклама одностраничника спортивной обуви

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Требуется специалист по продвижению одностраничника-визитки спортивной обуви. Только житель Харькова. 

Все детали обсудим при личной встрече.

Возможно сотрудничество на постоянной основе с разработкой нескольких интересных проектов.

8 лет назад
guitans
51 годУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад