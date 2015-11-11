Настроить рекламу в Гугл и Яндекс

Задача для SEM-специалистов, которые имеют значительный опыт работы с интернет-магазинами. 1) Имеются кампании в Яндекс.Директ, есть универсальный Excel-файл с категориями, фразами, ссылками и т.п. Нужно из этого сделать Excel/CSV для загрузки в AdWords. 2) Сделать аудит существующих кампаний
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить ракламу в Гугл и Яндекс.
есть два сайта, один из них магазин
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