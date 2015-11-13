Написать отзывы о сайте на различных форумах, сайтах, и т.д

Это могут быть отзывы, комментарии, рекомендации, обзоры, темы о сайте.

Сайт: фотохостинг (сайт где люди могут загружать картинки чтобы выложить фотографии в интернет). [code]

Пример: http://irecommend.ru/content/radikalru-besplatnyi-fotokhosting?new=1

Требования:

- Писать отзывы от 50 до 300 символов. Один и тот же отзыв можно дублировать до 5 раз.

- Отзыв всегда должен содержать:

ссылку ﻿на сайт (при возможности html якорь Один из двух обязательных ключевых слов: фотохостинг или хостинг картинок.

﻿И один из второстепенных: загрузить картинку, загрузка фото и т.д. (предоставлю).

- Размещать необходимо в релевантном месте. Т.е кто-то спросил как и где закачать картинку,

кто-то рекомендует другой фотохостинг, статья обзор фотохостингов, тема на форуме с вопросами как загрузить картинку и т.д.

- Предоставлять линки на оставленные вами отзывы по истечению 48часов. Если отзыв будет удален по истечению этого времени, то он не засчитывается.

- Если требуется регистрация, то использовать разные "ники/логины", а не один и тот же.

Метод работы: в яндексе вбиваете запрос "фотохостинг форум", "порекомендуйте хостинг картинок", "фотохостинг комментарии", скорее всего на подобных ресурсах можно оставить отзыв. Оставляете, получаете оплату.

Оплата

Webmoney USD (wmz)

Жду предложений по оплате.