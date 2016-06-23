2D Художник-иллюстратор

Добрый день!Меня зовут Татьяна.Работаю 2D-художником иллюстратором более 25 лет.Владею рисунком от руки, а также на графическом планшете. Основные программы: ADOBE Photoshop, Illustrator, Corel-Painter.Не использую в своей работе шаблоны, вы всегда получаете эксклюзивный творческий продукт.Предлагаю услуги по разработке:+ концепт-арт/эскизов,+ 2D графики,+ 2D персонажей,+ комиксов,+ рисунков и иллюстраций. Условия работы:50% предоплатаГрафик работы: в будни с 9-00 до 18-00 (в остальное время доступна для связи).--------------------------------------------------------------------Портфолио: https://picasaweb.google.com/104837468981055444465?authkey=Gv1sRgCICv-pmwx4nGkwE