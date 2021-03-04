Создание, поддержка сайтов, Seo оптимизация и продвижение.

Создание сайтов под ключ (CMS Wordpress, Drupal, Joomla). Настройка и тех. поддержка на этих же cms.

Внутренняя оптимизация сайта. Работа с внешними факторами - продвижение веб сайтов в сети интернет. Раскрутка в социальных сетях.

Постоянно само обучаюсь и слежу за изменениями алгоритмов поисковых систем.

Поисковый аудит. Отчет составляю подробный и понятный. Провожу экспресс аудит при любых заказах.

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Порталы 1000$ на CMS Wordpress, Drupal, Joomla

Шаблон Wordpress (переделка дефолтного или в Artisteer) - 200$

Шаблон Wordpress в публичном доступе - 100$

Шаблон Joomla (переделка любого базового или в Artisteer) - 300$

Шаблон Joomla в публичном доступе - 150$

Шаблон Drupal (переделка любого базового или в Artisteer) - 400$

Шаблон Drupal в публичном доступе - 250$

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При Вашем желании возьму на себя покупку хостинга, регистрацию доменного имени, создания и наполнения сайта.

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Предоплата 50%. Оплата по договоренности по конкретному ТЗ.