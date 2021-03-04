Создание сайтов под ключ (CMS Wordpress, Drupal, Joomla). Настройка и тех. поддержка на этих же cms.
Внутренняя оптимизация сайта. Работа с внешними факторами - продвижение веб сайтов в сети интернет. Раскрутка в социальных сетях.
Постоянно само обучаюсь и слежу за изменениями алгоритмов поисковых систем.
Поисковый аудит. Отчет составляю подробный и понятный. Провожу экспресс аудит при любых заказах.
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Порталы 1000$ на CMS Wordpress, Drupal, Joomla
Шаблон Wordpress (переделка дефолтного или в Artisteer) - 200$
Шаблон Wordpress в публичном доступе - 100$
Шаблон Joomla (переделка любого базового или в Artisteer) - 300$
Шаблон Joomla в публичном доступе - 150$
Шаблон Drupal (переделка любого базового или в Artisteer) - 400$
Шаблон Drupal в публичном доступе - 250$
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При Вашем желании возьму на себя покупку хостинга, регистрацию доменного имени, создания и наполнения сайта.
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Предоплата 50%. Оплата по договоренности по конкретному ТЗ.
Портфолио
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