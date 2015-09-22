$6000
Здравствуйте дорогие фрилансеры. Нужно разработать маркетплейс с нуля. Что нужно использовать? Python Django / Flask + AngularJS + PostgreSQL или же Rails + backbone.js marrionet ...
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Здравствуйте дорогие фрилансеры. Нужно разработать маркетплейс с нуля. Что нужно использовать? Python Django / Flask + AngularJS + PostgreSQL или же Rails + backbone.js marrionet ...
Требуется аниматор, который сделает качественную и реалистичную анимацию для различных персонажей игры. Какая анимация нам нужна? Качественная, плавная, на высоком уровне. В качестве примеров: нормальная анимация - игра limbo, классная - mark of ninja, ...