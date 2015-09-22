soressu

Рябушин soressu

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Креатив и прогресс (:

  • 2D анимация для инди-проекта.

    $300

    Требуется аниматор, который сделает качественную и реалистичную анимацию для различных персонажей игры. Какая анимация нам нужна? Качественная, плавная, на высоком уровне. В качестве примеров: нормальная анимация - игра limbo, классная - mark of ninja, ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад