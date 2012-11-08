Ищу копирайтеров для написания текстов на женский сайт. Объем 400 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста и квалификации автора. На каждый текст будет дано тех задание. Пример тех задания прикреплен. Для ...