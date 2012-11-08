sparky777

Алла Данилова sparky777

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи на женскую тематику

    Ищу копирайтеров для написания текстов на женский сайт. Объем 400 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста и квалификации автора. На каждый текст будет дано тех задание. Пример тех задания прикреплен. Для ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи на детский сайт

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать 100 статей на детскую тематику для сайта. Пример ТЗ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к статьям даны в прилагаемых файлах. Нужны интересные, творческие авторы, хорошо владеющие словом. Претендентам будет дано пробное задание ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью-обзор лекарства для детей

    Нужно написать обзорную статью о детском лекарстве в соответствии с техническим заданием. Средний объем 5500 символов без пробелов. Уникальность не ниже 95 процентов. Стоимость исполнения 40 руб за 1000 знаков без пробелов. Порядок работы: 1. Выбираю исполнителя. 2. Вы присылаете ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать статью c отзывом о детских книгах

    Нужно написать статью на тему: "Развивающие книги для детей." Ключевые слова: развивающие книги для детей, детские развивающие книги, книги развивающие речь. Составить статью нужно на основании характеристики книги на магазине Лабиринт и отзывов людей, занимающихся по ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад