Ищу копирайтеров для написания текстов на женский сайт. Объем 400 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста и квалификации автора. На каждый текст будет дано тех задание. Пример тех задания прикреплен. Для ...
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо написать 100 статей на детскую тематику для сайта. Пример ТЗ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к статьям даны в прилагаемых файлах. Нужны интересные, творческие авторы, хорошо владеющие словом. Претендентам будет дано пробное задание ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать обзорную статью о детском лекарстве в соответствии с техническим заданием. Средний объем 5500 символов без пробелов. Уникальность не ниже 95 процентов. Стоимость исполнения 40 руб за 1000 знаков без пробелов. Порядок работы: 1. Выбираю исполнителя. 2. Вы присылаете ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $140
Нужен контент менеджер для размещения 70 статей на сайте по тематике похудения. Подробные требования в прикрепленном файле.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно написать статью на тему: "Развивающие книги для детей." Ключевые слова: развивающие книги для детей, детские развивающие книги, книги развивающие речь. Составить статью нужно на основании характеристики книги на магазине Лабиринт и отзывов людей, занимающихся по ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад