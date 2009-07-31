Нужно выыести сайтв первую 3 по Гуглу и Яндексу (возможно и других, но это основные). В первую очередь по к.с.: мотор-редуктор мотор редуктор В дальнейшем при успешной работе - продолжение сотрудничества и по другим ключевым словам. В данный момент времени ...
- $50Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
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Доброго дня. Хочу поменять дизайн сайта. drivesolutions.com.ua Для удобства заполнения статьями и справочными материалами выбрал joomla. Соответствующих тематики шаблонов не нашел. Предложить что-либо на тему промышленность или подобное. Понравился: http://osc.template-help.com/drupal_26602/ Цель: экономия. Либо покупать шаблон (50$) либо ваш вариант (предложите дешевле).Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Вывести на передовые позиции сайт. Яндекс хотя бы в десятку: http://drivesolutions.com.ua/ Жду предложений. Главное цена и сроки. Продвижение по Украине. Ключевые слова: редуктор, мотор-редуктор, электродвигатель, итальянский редуктор Сколько будет стоить продвижение по этим словам. ТОП-10 в основных поисковиках.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть шаблон сайта с флеш шапкой. Хочу поменять картинки, по тематики не подходят. Картинки я предоставлю какие необходимо. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад