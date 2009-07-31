spirid

Гость spirid

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Вывод сайта в ТОП-3

    $50

    Нужно выыести сайтв первую 3 по Гуглу и Яндексу (возможно и других, но это основные). В первую очередь по к.с.: мотор-редуктор мотор редуктор В дальнейшем при успешной работе - продолжение сотрудничества и по другим ключевым словам. В данный момент времени ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен шаблон сайта на joomla

    $50

    Доброго дня. Хочу поменять дизайн сайта. drivesolutions.com.ua Для удобства заполнения статьями и справочными материалами выбрал joomla. Соответствующих тематики шаблонов не нашел. Предложить что-либо на тему промышленность или подобное. Понравился: http://osc.template-help.com/drupal_26602/ Цель: экономия. Либо покупать шаблон (50$) либо ваш вариант (предложите дешевле).

    Дизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Раскрутка сайта.

    Вывести на передовые позиции сайт. Яндекс хотя бы в десятку: http://drivesolutions.com.ua/ Жду предложений. Главное цена и сроки. Продвижение по Украине. Ключевые слова: редуктор, мотор-редуктор, электродвигатель, итальянский редуктор Сколько будет стоить продвижение по этим словам. ТОП-10 в основных поисковиках.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать шапку сайта

    Есть шаблон сайта с флеш шапкой. Хочу поменять картинки, по тематики не подходят. Картинки я предоставлю какие необходимо. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад