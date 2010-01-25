ssabann

Степан Петухов ssabann

 
34 годаРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Редактирование локальной сметы

    Приветствую. Есть локальная смета от заказчика [7 пунктов]. Нужно внести в нее изменения так , чтобы уменьшить итоговую сумму. Итоговая смета должна соответствовать нормативным документам. Смету в приложении

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать макет раздаточного материала

    Добрый день. Необходимо сверстать макет раздаточного материала. Размер листовки А6. Двухсторонняя. Листовка о предложении услуги герметизации\утеплению межпанельных швов квартир. На листовке нужно отобразить: -производится _полное_ вскрытие старого шва -цена 250 рублей за метр шва -гарантия 2 года [по договору] -работы проводятся методом промышленного ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшая доработка плагина Quick Shop (WordPress)

    $50

    Добрый вечер! Нужно доделать плагин Quick Shop Версия 2.2.1. Требуется рассчитать стоимость доставки по тарифам ПОЧТЫ РОССИИ и включить эту сумму в итоговый счёт. Как рассчитывается стоимость доставки - объясню исполнителю. Для связи ICQ: 308-79-000-1

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка плагина Quick Shop для WP

    $50

    Добрый день! Нужно научить плагин Quick Shop для WordPress расчитывать стоимость доставки по тарифам ПОЧТЫ РФ при оформлении заказа. Имеется вся информация о почтовых тарифах для расчета стоимости. Для связи ICQ 308-79-000-1

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • WP + RC-Tiny. Отображение в IE6

    Добрый всем день! Имеется проблемка. Плагин RC-Tiny (каруселька) ставлю на WP. Все отлично работает на Opera и FF. Но в IE6 блок выводится не справа, а по центру. Всех, кто готов помочь жду в аське: 308-79-000-1

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
spl32
Иван 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Доработка плагина Quick Shop для WP
Хороший заказчик. Рекомендую.
Плагин доработал. Спасибо!
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fler-fler
Елена 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сверстать макет раздаточного материала
Степан - отличный работодатель!!! Рекомендую! Задание четкое, оплата вовремя. Очень приятный человек )))
Елена сделала отличные листовки! Все вовремя и со вкусом.
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lolla
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Рерайт\Копирайт про средства народной медицины
Со Степаном очень приятно иметь дело - всё очень чётко и оперативно. Спасибо за сотрудничество.
Очень доволен сотрудничеством!
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kort
38 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
WP + RC-Tiny. Отображение в IE6
Было приятно с вами сотрудничать!
Спасибо большое за помошь. Мою проблему решил за несколько минут. Александр Сергеевич - Профи!
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