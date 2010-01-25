Приветствую. Есть локальная смета от заказчика [7 пунктов]. Нужно внести в нее изменения так , чтобы уменьшить итоговую сумму. Итоговая смета должна соответствовать нормативным документам. Смету в приложении
- Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать макет раздаточного материала. Размер листовки А6. Двухсторонняя. Листовка о предложении услуги герметизации\утеплению межпанельных швов квартир. На листовке нужно отобразить: -производится _полное_ вскрытие старого шва -цена 250 рублей за метр шва -гарантия 2 года [по договору] -работы проводятся методом промышленного ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый вечер! Нужно доделать плагин Quick Shop Версия 2.2.1. Требуется рассчитать стоимость доставки по тарифам ПОЧТЫ РОССИИ и включить эту сумму в итоговый счёт. Как рассчитывается стоимость доставки - объясню исполнителю. Для связи ICQ: 308-79-000-1Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно научить плагин Quick Shop для WordPress расчитывать стоимость доставки по тарифам ПОЧТЫ РФ при оформлении заказа. Имеется вся информация о почтовых тарифах для расчета стоимости. Для связи ICQ 308-79-000-1Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день! Нужен Рерайт\Копирайт про средства народной медицины (разная желч и тд и тп). Возможно постоянное сотрудничество.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый всем день! Имеется проблемка. Плагин RC-Tiny (каруселька) ставлю на WP. Все отлично работает на Opera и FF. Но в IE6 блок выводится не справа, а по центру. Всех, кто готов помочь жду в аське: 308-79-000-1HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад