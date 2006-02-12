Я - менеджер проектов. Вы можете обращаться к моим услугам, если:

1) Вам нужно собрать боевую команду

2) Подобрать исполнителя на ту или иную работу

3) Вам нужна консультация по процессу создания проекта

4) Вам нужна реализация Вашего проекта и Вы не знаете, кого выбрать - у меня есть уже проверенная команда, которая успешно функционирует на данном ресурсе - http://www.weblancer.net/users/ArtLab/

Мое не полное портфолио можно посмотреть http://www.weblancer.net/users/ArtLab/portfolio/ - почти все работы сделаны при моем участии, как менеджера. Так же есть много работ, выполненных лично мною, когда я работал верстальщиком, потом программистом. Именно поэтому я знаю весь процесс "изнутри" - от создания до менеджмента, что дает много преимуществ по сравнению с другими менеджерами и позволяет более гибко работать с людьми и более успешно реализовывать проекты.

Мои технические знания - то, что я могу Вам предложить, как аналитик Вашего проекта. Мои знания, как менеджера - помогут Вам организовать работу людей и наладить контакты между ними.