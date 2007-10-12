Тестирование сайта продающего лодки

На сайте www..........убрать- кораблик, ручки. Раздел "Новинки" переделать на "Новости, добавление текста с возможностью встаки картинок+ слова с возможностью ссылки на другую страницу. "Каталог" улучшить фунуционал ("Ручки"---- вниз Lecce Pen и др.показать в каталоге ). ...
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5 долларов за КАЖДУЮ документированную ошибку сайта http://mrboating.com . Кидайте обнаруженные ошибки в форум критики сайта http://mrboating.com , в ветку http://weblancer.net/forum/themes/3347.html Оплачиваются только новые ошибки, ранее не обнаруженные кем-то другим. Принцип простой: кто первый запостил какую-то конкретную ошибку - того и тапки, за тем и признается право первенства с вытекающей отсюда оплатой. Подчеркаиваю: две РАЗНЫЕ ошибки оплачиваются отдельно, каждая по 5 баксов. Помимо поста на форуме добавляйтесь, пожалуйста, в проект, тогда я смогу выбрать вас победителем и оставить вам отзыв впоследствии.
Специальная премия за взлом сайта: $100. Взлом должен быть отрапортован как ошибка, то есть с описанием где именно дырка.Логические ошибки или веские предложения по улучшениям оплачиваются как и ошибки.
Задача: Необходимо произвести полное комплексное ручное тестирование сайта http://mrboating.com
Основные цели:
1. Необходимо выявить ошибки в работе скриптов.
2. Найти битые ссылки на сайте.
3. Выявить ошибки функционирования в работе скрипта в целом.
4. Найти синтаксические и орфографические ошибки на страницах аукциона.
Рекомендации:
При тестировании, бета- тестеру, необходимо комбинировать действия, производимые на сайте, чтобы выявить максимальное количество ошибок или полностью убедиться, что ошибок на данной странице нет. В некоторых случаях необходимо вводить в поля форм данные заведомо ложного формата, например, если скрипт ожидает числовой формат данных, попробовать ввести буквы или спец. символы и т.д..
Каждую страницу аукциона необходимо очень скрупулезно тестировать в различных браузерах, как минимум это три основных браузера IE, Firefox и Opera.
Отчет должен содержать:
В теме: четкое определение ошибки, например: «Ошибка регистрации аккаунта»
В теле:
- URL страницы, на которой была обнаружена ошибка;
- Полное описание ошибки.
- Действия при которых ошибку можно повторить.
Грамматические ошибки не засчитываются, однако за указание буду признателен.
Принимать репорты будет програмист, а не я собственоручно, так что это будет происходить не моментально. Не волнуйтесь, все будет.
Часть контента представлена куклами. Смотрите по обстоятельствам, не надо писать что на странихе X пропал текст, если понятно что его там просто не написали. Реклама представлена заглушками, не нажо такие месте критиковать.
Детали: самые хорошие тестировщики потом получат внутренние аккаунты администраторов и будут ломать сайт уже изнутри. За отдельные, естественно, деньги.
Да, я знаю что сейчас форма приема новых лодок закрыта. так и должно быть, это пока не тестируем.
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